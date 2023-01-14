Aslan'ın hiç şakası yok

Galatasaray aldı başını gidiyor. Geçen hafta derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek büyük sükse yapan sarı-kırmızılı ekip dün akşam da Hatayspor'u 4-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya müthiş hırslı bir başlangıç yapan, her alanda pres uygulayan Galatasaray, 45 dakikada rakip ceza sahası içinde tam 43 kez topla buluşup rekor kırdı. Ayrıca rakip kaleye 18'i ceza sahasının içinden 19 şut çekti. 306 pas yapan ve yüzde 90.2 isabet gibi göz kamaştırıcı bir ortalama yakalayan sarı-kırmızılı takım, Hatayspor karşısındaki bu büyük baskısını 3 golle süsledi.

SAĞANAK KEREM'LE BAŞLADI

9. dakikada Kerem'le öne geçen Cimbom uzatma anlarında Mata'yla 2 gol daha kaydetti ve zorlu maçı kolaya çevirdi. İkinci yarıda da rakibine nefes aldırmayan Aslan, 77. dakikada oyuna sonradan giren Gomis'le bir gol daha buldu ve Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. ligde üst üste 8. galibiyetine imza atarken kupayla birlikte serisini 10 maça çıkardı. İkinci sıradaki Fenerbahçe'yle arasındaki farkı da maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Galatasaray, Salı günü kupada Alanya'ya konuk olacak. Ardından da Antalya ile Nef Stadı'nda karşılaşacak.

3 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, Fenerbahçe kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan, Rashica ve Mertens'in yerine Torreira, Juan Mata ve İcardi'ye görev verdi. 21 kişilik maç kadrosunda van Aanholt, Kazım ve Ross yer almadı. Cezalı Dries Mertens de şans bulamadı.

MAURO ICARDİ FIRTINASI

Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına 11'de başladı. 4 maç sonra 11'de görev alan Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe karşısındaki etkili futbolunu dün akşam da sürdürdü. Derbide 15 dakikada 1 gol, 1 asistle oynayan İcardi, belki Hatay'a gol atamadı ama Mata'nın iki golünde pay sahibi oldu. İlk golde asisti yapan Leo Dubois'yu topla buluşturan yıldız futbolcu, ikinci golünde ise pres yapıp topu kaptı ve dönen şutunu Mata tamamladı.