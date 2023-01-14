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Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini Mata (2), Kerem ve Gomis'in golleriyle 4-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray - Hatayspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırladı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek üst üst 8. maçından da zaferle ayrıldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Aslan, puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Dün gece bir ilk 45 dakika oynadılar ki evlere şenlik.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Tabii bu evlere şenlik lafını Hatayspor için söylüyorum.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Rakip ceza alanında cirit atmak nedir, rakip ceza alanında ortada sıçan oynamak nedir, Galatasaray bunun acımasız örneklerini gösterdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Maça golle başladılar.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Kerem, rakip defansın kafasından seken topla soldan ilerledi, çok güzel dibine girdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

İkinci gol yine ceza alanı içinde pas trafiği ve pas zamanlaması açısından örnek niteliğindeydi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Icardi, Dubois'e bıraktı, o da Mata'ya 'al da at' dedi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Aslında devre 1-0 bitecekken uzatmalarda Mata'nın attığı ikinci golle birlikte maç kopuverdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Çok garip, herkes 'Icardi gol attı mı?' diye soruyor, hayır atmadı. 'Asist yaptı mı?' diye soruyor, onu da yapmadı ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki 3 golünde de Icardi olayların içinde.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Arjantinli ya asist öncesi pası verdi ya da kafa topunda rakibi bozdu ve çok etkili oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Galatasaray'da dostluk da çok iyi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Gomis'in attığı 4. golden sonra ona büyük şevkle koşan Icardi. Gomis oyuna giriyor, en ufak afra tafra yok, diğerleri de öyle.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Sonuçta G.Saray, rahat kazandı ve devreyi lider kapattı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Gelelim Hatayspor'a… Allah yardımcıları olsun, çok ama çok kötüler.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Bir-iki defa çıkmaya çalıştılar, başaramadılar.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Defans yapalım dediler, onu da yapamadılar ve ciddi anlamda küme düşme potasındalar.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Hakem Kadir Sağlam için kolay maçtı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

O da bir-iki korner, aut hatası dışında çok iyi maç yönetti.

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