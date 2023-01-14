Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek üst üst 8. maçından da zaferle ayrıldı.
Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Aslan, puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray - Hatayspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.
İşte Çakar'ın Galatasaray - Hatayspor maçı yazısı...
AHMET ÇAKAR: KADİR SAĞLAM'IN VÜCUT DİLİ ÇOK İYİ
Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor.
Dün gece bir ilk 45 dakika oynadılar ki evlere şenlik.
Tabii bu evlere şenlik lafını Hatayspor için söylüyorum.
Rakip ceza alanında cirit atmak nedir, rakip ceza alanında ortada sıçan oynamak nedir, Galatasaray bunun acımasız örneklerini gösterdi.
Maça golle başladılar.
Kerem, rakip defansın kafasından seken topla soldan ilerledi, çok güzel dibine girdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
İkinci gol yine ceza alanı içinde pas trafiği ve pas zamanlaması açısından örnek niteliğindeydi.
Icardi, Dubois'e bıraktı, o da Mata'ya 'al da at' dedi.
Aslında devre 1-0 bitecekken uzatmalarda Mata'nın attığı ikinci golle birlikte maç kopuverdi.
Çok garip, herkes 'Icardi gol attı mı?' diye soruyor, hayır atmadı. 'Asist yaptı mı?' diye soruyor, onu da yapmadı ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki 3 golünde de Icardi olayların içinde.
Arjantinli ya asist öncesi pası verdi ya da kafa topunda rakibi bozdu ve çok etkili oldu.
Galatasaray'da dostluk da çok iyi.
Gomis'in attığı 4. golden sonra ona büyük şevkle koşan Icardi. Gomis oyuna giriyor, en ufak afra tafra yok, diğerleri de öyle.
Sonuçta G.Saray, rahat kazandı ve devreyi lider kapattı.
Gelelim Hatayspor'a… Allah yardımcıları olsun, çok ama çok kötüler.
Bir-iki defa çıkmaya çalıştılar, başaramadılar.
Defans yapalım dediler, onu da yapamadılar ve ciddi anlamda küme düşme potasındalar.
Hakem Kadir Sağlam için kolay maçtı.
O da bir-iki korner, aut hatası dışında çok iyi maç yönetti.
En önemli artısı sükuneti ve olumlu vücut dili.