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TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların uzun süredir forvet hattına transfer etmek istediği Edin Dzeko konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Edin Dzeko, transferine ilişkin kararı verdi ve artık imzaya çok yakın. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:18
Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

EDİN DZEKO KARARINI VERDİ
Galatasaray'da sezon sonu Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sona eriyor.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Mauro Icardi ve Haris Seferovic'in ise kiralık sözleşmeleri tamamlanıyor ve muhtemelen takımdan ayrılacaklar.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Bu 3 ismin ayrılışı sonrası golcüsü kalmayacak olan Galatasaray ise şimdiden bu bölgeye takviye için kolları sıvamış durumda.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Sarı kırmızılı takımın temas halinde olduğu isimlerden biri olan Inter'in golcüsü Edin Dzeko'dan kötü haber geldi.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Boşnak yıldızın Inter ile yaptığı görüşmeler sonucunda İtalyan ekibinde devam etmeye karar verdiği öğrenildi.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

İtalyan basınının haberine göre; Inter, Dzeko'ya 3 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Bonusların yanı sıra 4 milyon euro net maaş isteyen Dzeko ise pazarlık halinde.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Tarafların orta yolda buluşup sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Galatasaray'ın ise Bosna Hersekli yıldızdan vazgeçtiği bilgisi geçildi.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

İTALYA'DA İKİNCİ BAHAR
Kariyerinde şimdiye kadar Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi devlerde de forma giyen Edin Dzeko, 2021 yazında imza attığı Inter'de adeta ikinci baharını yaşıyor.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

36 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 60 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödendi.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Dzeko'nun, şu anki güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyelerinde.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Golcü futbolcu, Inter formasıyla 73 maça çıktı.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

27 gole imza atarken 14 de asist yaptı.

Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

En parlak dönemini Roma'da geçiren Dzeko, 260 maça çıktığı başkent ekibinde 119 gol ve 54 asiste imza atmıştı.

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