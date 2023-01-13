TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko imzayı atıyor! Galatasaray...

Galatasaray'da Edin Dzeko defteri kapanmak üzere.
Galatasaray'da Edin Dzeko defteri kapanmak üzere.
Inter ile sözleşmesinin son yılında olan deneyimli golcü, nihai kararını verdi.
Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu Edin Dzeko yoluna Inter'de devam edecek.
EDİN DZEKO KARARINI VERDİ
Galatasaray'da sezon sonu Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sona eriyor.
Mauro Icardi ve Haris Seferovic'in ise kiralık sözleşmeleri tamamlanıyor ve muhtemelen takımdan ayrılacaklar.
Bu 3 ismin ayrılışı sonrası golcüsü kalmayacak olan Galatasaray ise şimdiden bu bölgeye takviye için kolları sıvamış durumda.
Sarı kırmızılı takımın temas halinde olduğu isimlerden biri olan Inter'in golcüsü Edin Dzeko'dan kötü haber geldi.
Boşnak yıldızın Inter ile yaptığı görüşmeler sonucunda İtalyan ekibinde devam etmeye karar verdiği öğrenildi.
İtalyan basınının haberine göre; Inter, Dzeko'ya 3 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu.
Bonusların yanı sıra 4 milyon euro net maaş isteyen Dzeko ise pazarlık halinde.
Tarafların orta yolda buluşup sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'ın ise Bosna Hersekli yıldızdan vazgeçtiği bilgisi geçildi.
İTALYA'DA İKİNCİ BAHAR
Kariyerinde şimdiye kadar Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi devlerde de forma giyen Edin Dzeko, 2021 yazında imza attığı Inter'de adeta ikinci baharını yaşıyor.
36 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 60 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödendi.
Dzeko'nun, şu anki güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyelerinde.
Golcü futbolcu, Inter formasıyla 73 maça çıktı.
27 gole imza atarken 14 de asist yaptı.
En parlak dönemini Roma'da geçiren Dzeko, 260 maça çıktığı başkent ekibinde 119 gol ve 54 asiste imza atmıştı.
Edin Dzeko bu sezon 24 maça çıkarken 10 gol 4 asistle oynuyor.
Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sürekli olarak 11'de şans verdiği ve en güvendiği isimlerden biri konumunda.