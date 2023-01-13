GALATASARAY HABERLERİ | James Rodriguez'in menajerinden Cimbom'a olumlu dönüş!

Geçen sezon Galatasaray'ın gündemine gelen James Rodriguez yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi. Orta sahada dinamik bir isim isteyen teknik direktör Okan Buruk, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Sezon sonunda Olimpiakos ile sözlesmesi sona erecek olan James Rodriguez ile görüşen sarı-kırmızılılar menajerinden olumlu dönüş aldı. Erden Timur ve ekibinin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için oyuncu ile görüşmeye gideceği öğrenildi. Başarılı futbolcu, bu sezon Olimpiakos forması ile çıktığı toplam 14 maçta 3 gol 2 asistle toplam 5 gole direkt katkı sağladı.