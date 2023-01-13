Icardi formayı kaptı

Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan İcardi, bu kez Hatayspor karşısında ilk 11'de olacak. Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak. Geçen hafta forvette görev yapan Barış Alper ise cezalı Mertens'in yerinde olacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Sakatlığınıatlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan İcardi, bu kez Hatayspor karşısında ilk 11'de olacak. Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak. Geçen hafta forvette görev yapan Barış Alper ise cezalı Mertens'in yerinde olacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.