Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Hatayspor maçı sonrası Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kritik maçta Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Oyuncunun özellikle Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMALARI

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Derbi galibiyetinin önemi, bu maçın kazanılması ile ortaya çıkabilecekti ancak bu yüzden bugün kazanmamız önemli. Güzel bir maç oldu, rahat bir galibiyet aldık. Umarım sezon sonu güzel sonuca ulaşacak ve şampiyon olacağız."

"Icardi gerçekten büyük bir yıldız. Bize bir şeyler öğretebilmek için çok çaba sarfediyor. Onunla oynamak büyük zevk. Hem maçta, hem idmanda. Taraftarımıza da bugün stadyumu doldurdukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.