Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Hatayspor maçı sonrası Icardi açıklaması!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Hatayspor maçı sonrası Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 4-0'lık skorla yenme başarısı gösterirken mücadelede ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun, takım arkadaşı Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:38
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan Hatayspor maçı sonrası Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kritik maçta Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Oyuncunun özellikle Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMALARI

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Derbi galibiyetinin önemi, bu maçın kazanılması ile ortaya çıkabilecekti ancak bu yüzden bugün kazanmamız önemli. Güzel bir maç oldu, rahat bir galibiyet aldık. Umarım sezon sonu güzel sonuca ulaşacak ve şampiyon olacağız."

"Icardi gerçekten büyük bir yıldız. Bize bir şeyler öğretebilmek için çok çaba sarfediyor. Onunla oynamak büyük zevk. Hem maçta, hem idmanda. Taraftarımıza da bugün stadyumu doldurdukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…
40 gün önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Burcu Kara hastane odasındaki ilk gününü paylaştı! “Zor bir doğumdu” Minik bebeği ilgi odağı oldu
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Okan Buruk'tan transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti
Okan Buruk'tan transfer sözleri!
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
MSÜ BAŞVURU EKRANI 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi sözleri! Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi sözleri! 22:38
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 22:37
Mata: G.Saray formasını giydiğim için gurur duyuyorum Mata: G.Saray formasını giydiğim için gurur duyuyorum 22:31
Galatasaray evinde Hatayspor’a yenilmiyor Galatasaray evinde Hatayspor’a yenilmiyor 22:18
Eyüpspor Denizli'de kazandı! Eyüpspor Denizli'de kazandı! 22:18
Okan Buruk tarihe geçti Okan Buruk tarihe geçti 22:19
Daha Eski
Çağdaş Atan'dan Mustafa Pektemek sözleri! Çağdaş Atan'dan Mustafa Pektemek sözleri! 22:23
Barcelona - Anadolu Efes | CANLI Barcelona - Anadolu Efes | CANLI 22:25
Fırtına Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Fırtına Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı 22:27
Kerem golünü Ahmet Çalık'a adadı! Kerem golünü Ahmet Çalık'a adadı! 20:28
Volkan ile Muslera hasret giderdi Volkan ile Muslera hasret giderdi 20:50
Kayserispor Sivasspor'u mağlup etti! Kayserispor Sivasspor'u mağlup etti! 20:55