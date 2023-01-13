Galatasaray'da Juan Mata Hatayspor maçını yorumladı! "Gurur duyuyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Juan Mata, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Mata'nın açıklamaları;

Juan Mata: "Sonuçtan çok mutluyuz. Geçen hafta önemli bir maçı kazandık. Bu maç da çok önemliydi ve kazandık. Gol attığım için çok mutluyum. Böylece taraftarla daha çok yakınlaşmış oldum."

"Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Galatasaray'ın çok büyük taraftarı var. Hem tesislerde, hem şehirde bana olan ilgi gerçekten beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.