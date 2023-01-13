Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hatayspor maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri;

"Fenerbahçe maçının olumlu etkisini üzerimizde taşıyoruz ama bir yandan da aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Geçmişteki başarılarımız bize güven veriyor. Ancak bugün daha önemli. Özgüvenimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu." ifadelerini kullandı.

Maça başlayan kadro hakkında konuşan Buruk, "Dinlendireceğimiz, üst üste maç oynayan oyuncularımız vardı. 24 günde 6 maçımız olacak. Bu tempoda bütün oyuncularımızdan yararlanacağız. Değişik kadrolar olacaktır. Formda oyuncularla maça başlayacağız. İyi bir kadromuz var. Hamlelerimiz de önemli. Takım birliğini ortaya koyacağız. Gomis'e değinmeden edemeyeceğim. Hem saha içinde hem saha dışında bu takıma ciddi destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.