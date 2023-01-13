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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Okan Buruk Hatayspor galibiyetini değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hatayspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Galibiyet sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.


Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Geçen haftanın verdiği moral ve 7 maçlık galibiyet serisiyle motiveydik. Herkes sahaya girdiğinde, iştahını ortaya koyduk. Taraftarımızın önünde oynamak çok kolay. Bugünkü maçta son yıllardaki istatistiklerde rekor kırdık. Rakibimize çok pozisyon verdik. Hücum da ne kadar iyiysek, savunmada zaaflar yaşadık. Bunu da belirtmek gerekiyor, biz attık onlar atamadı. Daha fazla gol atabilirdik. Rakibimize verdiğimiz pozisyonlar net pozisyonlardı. Fenerbahçe maçı sonrası herkesin düşüncesi konsantrayon eksiği olabilir diye düşünüldü ama bu maçta gösterdik, eksiğimiz yok. Çok önemli isimler burada hizmet etti, Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmak. 8 maçlık bir seri yakaladık, aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Burada durma gibi bir düşüncemiz yok, Süper Lig'de çok güçlü takımlar var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz, ilk yarı maçlarını tamamladık. Antalyaspor maçı ile devam edeceğiz, her maçta aynı ciddiyetle sahaya çıkacağız." dedi.

Transfer hakkında konuşan Buruk, "Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

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