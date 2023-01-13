Galatasaray Hatayspor maçında rekor kırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, 2016/17'den bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.



43 kez rakip ceza alanında topla buluşan Galatasaray, ilk yarıdaki 19 şutunun 18'ini ceza sahasının içinden çekti.



İlk yarıda 306 pas yapan Galatasaray, yüzde 90.2 isabet ortalaması yakaladı.