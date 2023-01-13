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Galatasaray Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında lider Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında mutlak 3 puan için sahada. Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 19:58 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 20:20
Galatasaray Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray kritik maçta Hatayspor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda tek hedef mücadeleden 3 puan ile ayrılmak. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın bu mücadele öncesi 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaşmış ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez karşı karşıyalar. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

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