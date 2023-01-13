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Galatasaray Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede ev sahibi Galatasaray rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:05
Galatasaray Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar kritik maçta rakibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede Galatasaray adına gol perdesini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı.

Ardından ev sahibi ekipte 45+4 ve 45+6'da Juan Mata sahneye çıkan isim oldu.

Karşılaşmada dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez Gomis takımının 4. golünü kaydetti.

Bu sonuçla beraber Galatasaray ligde 42 puanla lider konumda bulunuyor.

Hatayspor ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray haftaya sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Konuk ekip Hatayspor ise gelecek haftayı BAY geçecek. Sonraki hafta ise Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.

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