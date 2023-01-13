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GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'u takımdan göndermek isteyen Galatasaray, oyuncunun alternatifini Meksika'da buldu. İşte Galatasaray'dan istenen rakam... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 11:11
GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Hollandalı sol bek ile yolları ayırmak için gün sayan sarı kırmızılı takım, aradığı ismi Meksika'da buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Santos Laguna forması giyen Omar Campos'a teklif götüren Galatasaray, 7 milyon euroluk (140 milyon TL) istekle karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli futbolculara yönelen ve Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, sol bek bölgesi için Omar Campos'a teklif yaptığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Meksika temsilcisinin ise transfer için beklentisinin 7 milyon euro olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK

Öte yandan Campos'la ilgilenen bir diğer kulüp olarak da İspanya 2. Lig takımlarından Sporting Gijon gösterildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Campos, İspanyol basınında yaptığı açıklamada ise hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Omar Campos'un Santos Laguna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

OMAR CAMPOS KİMDİR?

20 Temmuz 2002 tarihinde Mexico City'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Profesyonel futbol kariyerine Santos Laguna Jugend altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

2022'de A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Defans hattında forma giyen Campos, sol bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Campos ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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