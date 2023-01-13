GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam...

Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi sona eriyor.
Galatasaray'da Patrick van Aanholt dönemi sona eriyor.
Hollandalı sol bek ile yolları ayırmak için gün sayan sarı kırmızılı takım, aradığı ismi Meksika'da buldu.
Santos Laguna forması giyen Omar Campos'a teklif götüren Galatasaray, 7 milyon euroluk (140 milyon TL) istekle karşılaştı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli futbolculara yönelen ve Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, sol bek bölgesi için Omar Campos'a teklif yaptığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Meksika temsilcisinin ise transfer için beklentisinin 7 milyon euro olduğu ifade edildi.
HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK
Öte yandan Campos'la ilgilenen bir diğer kulüp olarak da İspanya 2. Lig takımlarından Sporting Gijon gösterildi.
Campos, İspanyol basınında yaptığı açıklamada ise hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Omar Campos'un Santos Laguna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
OMAR CAMPOS KİMDİR?
20 Temmuz 2002 tarihinde Mexico City'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Santos Laguna Jugend altyapısında başladı.
2022'de A takıma yükseldi.
Defans hattında forma giyen Campos, sol bek olarak görev yapıyor.
Campos ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
20 yaşındaki genç futbolcu, sol kanatta da oynayabiliyor.
Campos'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...