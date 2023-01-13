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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara katılmadan direkt soyunma odasına gitti. İşte o kareler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:54
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayaspor'u 4-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6''ncı dakikalarda Juan Mata ile 77'nci dakikada Gomis kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, Hatayspor 17 puanla 16'ncı sırada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

JUAN MATA'DAN 2 GOL

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya 11'de sahaya sürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Bu sezon ikinci kez ilk 11'de görev alan İspanyol oyuncu, bu sezon 8 maç sonra 11'de sahaya çıkmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Mata, son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmaya 11'de başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Mata, Hatayspor karşısında 2 golle galibiyette önemli rol oynarken, ilk kez bir iç saha maçında gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

GOLDEN SONRA AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaraylı futbolcular, ilk golden sonra Ahmet Çalık'ı andı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gol sonrası geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını göstererek anmayı unutmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

ICARDI 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına, sakatlığının geçmesinin ardından 11'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ve 1 gol, 1 asist yapan Arjantinli yıldız, ligde en son Başakşehir maçında 11 başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Arjantinli yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Öte yandan Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken bir olay objektiflere yansıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Mauro Icardi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte direkt soyunma odasına gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Maç sonu bu anlar objektiflere yansıdı. İşte o kareler...

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