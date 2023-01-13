GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayaspor'u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayaspor'u 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6''ncı dakikalarda Juan Mata ile 77'nci dakikada Gomis kaydetti.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, Hatayspor 17 puanla 16'ncı sırada kaldı.
JUAN MATA'DAN 2 GOL
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya 11'de sahaya sürdü.
Bu sezon ikinci kez ilk 11'de görev alan İspanyol oyuncu, bu sezon 8 maç sonra 11'de sahaya çıkmış oldu.
Mata, son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmaya 11'de başlamıştı.
Mata, Hatayspor karşısında 2 golle galibiyette önemli rol oynarken, ilk kez bir iç saha maçında gol atma başarısı gösterdi.
GOLDEN SONRA AHMET ÇALIK UNUTULMADI
Galatasaraylı futbolcular, ilk golden sonra Ahmet Çalık'ı andı.
Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gol sonrası geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını göstererek anmayı unutmadı.
OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'da Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti.
Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.
Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.
ICARDI 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına, sakatlığının geçmesinin ardından 11'de başladı.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ve 1 gol, 1 asist yapan Arjantinli yıldız, ligde en son Başakşehir maçında 11 başlamıştı.
Arjantinli yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken bir olay objektiflere yansıdı.
Mauro Icardi, maçın bitiş düdüğüyle birlikte direkt soyunma odasına gitti.
Maç sonu bu anlar objektiflere yansıdı. İşte o kareler...
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