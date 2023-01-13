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Galatasaray evinde Hatayspor’a yenilmiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 3’ü Spor Toto Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Hatayspor ile evinde oynadığı 4 maçını da kazandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:18
Galatasaray evinde Hatayspor’a yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım bu mücadele ile 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. kez rakip oldu. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 4. galibiyetini elde etti. Aslan bu galibiyetlerin hepsini evinde aldı. Geride kalan 2 maçı da Hatayspor sahasında kazandı.

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