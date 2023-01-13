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GALATASARAY HABERLERİ | Aslan evinde Hatay'ı ağırlıyor! Okan Buruk ilk 11'i belirledi

Fenerbahçe'yi deviren lider Galatasaray, Hatay'ı ağırlıyor. Nef Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmada bu kez Okan Buruk'la Volkan Demirel kozlarını paylaşacak. Hedef derbi zaferini taçlandırmak. Kritik mücadele öncesi sarı kırmızılıların ilk 11'i ise büyük merak konusu haline geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan evinde Hatay'ı ağırlıyor! Okan Buruk ilk 11'i belirledi

Süper Lig'de ortalığı kasıp kavuran Galatasaray, ilk devrenin son haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Ligin 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan sarıkırmızılılar, son 8 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış Alper, Kerem, İcardi

Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanizde, Bertuğ

İLK KEZ RAKİP OLACAKLAR

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini sağlama almak için Hatayspor karşısına çıkacak. 3 puanı çok isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda yenerek Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılmayı hedefliyor. Mücadelede teknik direktörler Okan Buruk ile Volkan Demirel de ilk kez birbirine rakip olacak. Demirel yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor. 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor da İstanbul'da galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.

9 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

DEFANSI SAĞLAM

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma istatistiğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 17 karşılaşmada 13 gol yedi. Aslan, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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