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Bafetimbi Gomis Hatayspor galibiyetini sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 ile geçti. Sarı kırmızılıların 4. golünü kaydeden Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:16
Bafetimbi Gomis Hatayspor galibiyetini sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 ile geçti. Sarı kırmızılıların 4. golünü kaydeden Bafetimbi Gomis galibiyet sonrası konuştu.

Gomis'in sözleri;

Bafetimbi Gomis: "Aslantepe, Aslan'ın evi. Burada çok gol attım. Burada gol atmak önemli. İyi bir hava yakaladık. Geçen sene bu yoktu. Bunun temel nedeni, yeni yöneticilerimiz. Dursun Bey, Erden Bey, Cenk Bey, Okan Hoca ve ekibinin bunu nedeni. Erden Bey güzel atmosfer yarattı. Şimdi kardeş gibiyiz. Bunlar şampiyonluk yolunda çok önemli şeyler." ifadelerini kullandı.

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