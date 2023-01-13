Aslantepe kapalı gişe

Deplasman yasağı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kadıköy'e gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar Hatayspor maçında Nef Stadyumu'na akın edecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de satışa çıkan 8 bin bilet de kısa sürede tükendi. Tribünler derbi zaferinden dolayı oyuncularını kutlayacak. Kapalı gişe olacak Aslantepe'de coşkulu bir gece yaşanacak. Galatasaray iç sahada 44 bin 575 seyirci ortalamasıyla zirvede yer alıyor.
Deplasman yasağı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kadıköy'e gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar Hatayspor maçında Nef Stadyumu'na akın edecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de satışa çıkan 8 bin bilet de kısa sürede tükendi. Tribünler derbi zaferinden dolayı oyuncularını kutlayacak. Kapalı gişe olacak Aslantepe'de coşkulu bir gece yaşanacak. Galatasaray iç sahada 44 bin 575 seyirci ortalamasıyla zirvede yer alıyor.