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Aanholt gidiyor

Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katan G.Saray, Patrick van Anholt ile yollarını ayırma kararı aldı. Hollandalı sol bek, ayrılmamak için diretirse Futbol Federasyonu'na bildirilen takım listesinde olmayacak. Geçen sezon Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve gözden düşmüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Aanholt gidiyor
Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katan G.Saray, Patrick van Anholt ile yollarını ayırma kararı aldı. Hollandalı sol bek, ayrılmamak için diretirse Futbol Federasyonu'na bildirilen takım listesinde olmayacak. Geçen sezon Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve gözden düşmüştü.
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