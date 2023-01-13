5’inci kez karşılaşacak

Galatasaray ile HataysporSüper Lig'de 5. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa kazandı. Galatasaray'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki maçı Galatasaray (2-1); deplasmandaki maçı da Hatayspor (4-2 )kazandı.
Galatasarayile HataysporSüper Lig'de 5. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa kazandı. Galatasaray'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki maçı Galatasaray (2-1); deplasmandaki maçı da Hatayspor (4-2 )kazandı.