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Yusuf Demir gönderilecek

Aslan, 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, maaşını Tottenham ile bölüşerek ödenmesi gündemde... İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında... Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir hem yabancı sınırına takıldı hem de saha içerisinde beklenilen verimi sağlayamadı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralamayı planlarken, yabancı kontenjanında açılacak yeri Lucas Moura'yla doldurmayı planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Yusuf Demir gönderilecek
Aslan, 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, maaşını Tottenham ile bölüşerek ödenmesi gündemde... İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında... Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir hem yabancı sınırına takıldı hem de saha içerisinde beklenilen verimi sağlayamadı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralamayı planlarken, yabancı kontenjanında açılacak yeri Lucas Moura'yla doldurmayı planlıyor.
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