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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kulüpler hareketli saatler geçiriyor. Galatasaray'ın, Tottenham forması giyen Lucas Moura için nabız yokladığı öğrenilirken Brezilyalı isme yer açmak için takımdan o yıldızın gönderilebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:14
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Futbolda ara transfer dönemi resmen başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Kulüpler hareketli saatler geçirirken Süper Lig lideri Galatasaray da hamlelerine başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Sarı-kırmızılı takım golcü takviyesi yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

İlk hedef Tottenham'da forma giyen Lucas Moura oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Galatasaray'ın Moura'yı renklerine bağlayabilmesi için yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Bu bağlamda, sarı-kırmızılılardan ayrılacak isim de netleşti. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir hem yabancı sınırına takıldı hem de saha içerisinde beklenilen verimi sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Kulüp böylece, yabancı kontenjanında açılacak yeri Lucas Moura'yla doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

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