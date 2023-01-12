TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da yabancı kontenjanına yer açılacak! O isim yolcu

Futbolda ara transfer dönemi resmen başladı.
Futbolda ara transfer dönemi resmen başladı.
Kulüpler hareketli saatler geçirirken Süper Lig lideri Galatasaray da hamlelerine başladı.
Sarı-kırmızılı takım golcü takviyesi yapmak için harekete geçti.
İlk hedef Tottenham'da forma giyen Lucas Moura oldu.
Galatasaray'ın Moura'yı renklerine bağlayabilmesi için yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.
Bu bağlamda, sarı-kırmızılılardan ayrılacak isim de netleşti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir hem yabancı sınırına takıldı hem de saha içerisinde beklenilen verimi sağlayamadı.
Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Yusuf Demir'i başka bir takıma kiralamayı planlıyor.
Kulüp böylece, yabancı kontenjanında açılacak yeri Lucas Moura'yla doldurmayı hedefliyor.
Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 6 maça çıktı.
Genç futbolcu bu karşılaşmalarda skor üretemedi.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.
Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.