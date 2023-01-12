SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Uğur Çiftçi transferini bitiriyor!

Galatasaray, ara transfer dönemine hareketli başladı. Sarı-kırmızılılar öncelik verdiği mevkilerden biri olan sol bek hattına takviyeye hazırlanıyor. A Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray, Uğur Çiftçi'nin transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Ardından Hacettepe ve Sivasspor formaları giydi. 2018'den beri Yiğidolar'da top koşturuyor. Uğur Çiftçi, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Zaman zaman orta sahanın solunda ve sağ bekte de oynayabiliyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...