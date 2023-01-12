Haberler Galatasaray Okan Kocuk'un yerine Batuhan

Okan Kocuk'un yerine Batuhan

Okan Kocuk'un sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ortamda Galatasaray'ın imdadına Batuhan Şen yetiştirdi. Karagümrük'te kaptan Viviano'yu kesen ve Pirlo'nun gözdesi olan genç kaleci Trabzonspor karşısında şov yaptı. 6 kurtarış yapan Batuhan, Okan Buruk'un listesine dahil oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Okan Kocuk'un yerine Batuhan
Okan Kocuk'un sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ortamda Galatasaray'ın imdadına Batuhan Şen yetiştirdi. Karagümrük'te kaptan Viviano'yu kesen ve Pirlo'nun gözdesi olan genç kaleci Trabzonspor karşısında şov yaptı. 6 kurtarış yapan Batuhan, Okan Buruk'un listesine dahil oldu.
DİĞER
Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan aşk açıklaması geldi! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay ile aşk mı yaşıyor?
‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç paraya para demiyor!
Jesus yönetime isim verdi!
Aboubakar'da rakamlar belli oldu! Fesih için gün sayıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu
Cimboma bir dünya yıldızı daha!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Ocak)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (11 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:45
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:36
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! 01:24
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! 01:27
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! 01:29
Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! Milan'ı deviren Torino kupada çeyrek finalde! 01:35
Daha Eski
Efes sonunu getiremedi Efes sonunu getiremedi 00:47
Guel imzayı attı Guel imzayı attı 00:47
F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... F.Bahçe taraftarı isyan etti! Samet Akaydin'in maliyeti... 00:54
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 00:59
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:03
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:12