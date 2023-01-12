Okan Kocuk'un yerine Batuhan

Okan Kocuk'un sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ortamda Galatasaray'ın imdadına Batuhan Şen yetiştirdi. Karagümrük'te kaptan Viviano'yu kesen ve Pirlo'nun gözdesi olan genç kaleci Trabzonspor karşısında şov yaptı. 6 kurtarış yapan Batuhan, Okan Buruk'un listesine dahil oldu.
Okan Kocuk'un sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ortamda Galatasaray'ın imdadına Batuhan Şen yetiştirdi. Karagümrük'te kaptan Viviano'yu kesen ve Pirlo'nun gözdesi olan genç kaleci Trabzonspor karşısında şov yaptı. 6 kurtarış yapan Batuhan, Okan Buruk'un listesine dahil oldu.