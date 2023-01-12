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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden ve 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini yenerek liderliğini perçinlemek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:46
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Galatasaray, Hatayspor'u konuk edecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 39 puanla liderliğini sürdürüyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Teknik direktör Volkan Demirel'in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

3 İSİM YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross, mücadelede forma giyemeyecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Dries Mertens ise kart cezasından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

4 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise kart sınırında bulunuyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Bu isimler, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde, Antalyaspor ile oynanacak 20. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Hatayspor'da ise sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

İşte sarı-kırmızılıların Hatayspor maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

FERNANDO MUSLERA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

SACHA BOEY

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

VICTOR NELSSON

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

LEO DUBOIS

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

LUCAS TORREIRA

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

BERKAN KUTLU

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

SERGIO OLIVEIRA

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