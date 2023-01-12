Icardi taktiği uygulanacak

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek büyük sükse yapan ve liderlik koltuğunu sağlama alan Galatasaray, 24. şampiyonluk için sıkı çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci devresinde vites arttırmak için kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek için düğmeye bastı. Kulüp içinden alınan bilgiye göre; Galatasaray, Tottenham'ın Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura'ya teklif yaptı. Sezon başında Paris Saint Germain'den Mauro İcardi'yi son derecek uygun şartlarda kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı forvetin transferini de benzer bir operasyonla bitirmenin planlarını yapıyor.
SüperLig'de son olarak Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek büyük sükse yapan ve liderlik koltuğunu sağlama alan Galatasaray, 24. şampiyonluk için sıkı çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci devresinde vites arttırmak için kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek için düğmeye bastı. Kulüp içinden alınan bilgiye göre; Galatasaray, Tottenham'ın Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura'ya teklif yaptı. Sezon başında Paris Saint Germain'den Mauro İcardi'yi son derecek uygun şartlarda kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı forvetin transferini de benzer bir operasyonla bitirmenin planlarını yapıyor.