Fernando Muslera: Ligde kolay maç yok

Fernando Muslera, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Dünkü idman öncesi gazeticilere açıklamalarda bulunan Uruguaylı eldiven, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik ve maçı 3-0 kazandık. Onlar da iyi mücadele ettiler, beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok ayrı, özel bir şey. O açıdan çok güzel bir başarı aldık" dedi. Artık Hatay maçına konsantre olduklarını belirten Muslera, "Bütün takımlara kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok! Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız" diye konruştu.

ABDÜLKERİM EN İYİSİ

Muslera, Marcao'yla Abdülkerim'i karşılaştırmasının istenmesi üzerine, "Abdülkerim, Türkiye'deki en iyi stoperlerden birisi. Çok karşılaştırmaya gerek yok, Galatasaray oyuncusu zaten yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorunda. İkisi de kaliteli" dedi.

ŞAMPİYONLUK HAYAL

Galatasaray'ın çıkışında büyük pay sahibi Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda şunları söyledi: Kupa da hedeflerimizden biri. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk şu anda bizim için hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz.