Haberler Galatasaray Gomis 40’a kadar devam

Gomis 40’a kadar devam

Bu sezon 11 maçta 6 gol atan ve her daim forma giymeye hazır olduğunu ortaya koyan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Bafe Gomis, yönetime 2 sezon daha futbol oynamak istediğini bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Gomis 40’a kadar devam
Bu sezon 11 maçta 6 gol atan ve her daim forma giymeye hazır olduğunu ortaya koyan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Bafe Gomis, yönetime 2 sezon daha futbol oynamak istediğini bildirdi.
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