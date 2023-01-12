Gomis 40’a kadar devam

Bu sezon 11 maçta 6 gol atan ve her daim forma giymeye hazır olduğunu ortaya koyan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Bafe Gomis, yönetime 2 sezon daha futbol oynamak istediğini bildirdi.
Bu sezon 11 maçta 6 gol atan ve her daim forma giymeye hazır olduğunu ortaya koyan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Bafe Gomis, yönetime 2 sezon daha futbol oynamak istediğini bildirdi.