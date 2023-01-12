Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin!

Galatasaray, bu golden iki dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu'yla ağları sarsmış fakat Özay, yine bayrağını kaldırmıştı. Akşam'ın haberine göre bu pozisyondan 16 dakika sonra Oliveira'nın golü gelince Buruk, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bitigen'e dönerek, "Hadi bunu da vermeyin" diye bağırdı. Okan Buruk'un bu sözü ise temsilci raporlarına da yansıdı.
Galatasaray, bu golden iki dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu'yla ağları sarsmış fakat Özay, yine bayrağını kaldırmıştı. Akşam'ın haberine göre bu pozisyondan 16 dakika sonra Oliveira'nın golü gelince Buruk, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bitigen'e dönerek, "Hadi bunu da vermeyin" diye bağırdı. Okan Buruk'un bu sözü ise temsilci raporlarına da yansıdı.
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