Haberler Galatasaray Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin!

Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin!

Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte üst üste yedinci maçını kazanan ve ligdeki en uzun seriyi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu dev karşılaşmada bazı pozisyonlara isyan etti ve maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen'le sık sık diyalog yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:10
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin!
Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle öne geçmiş ancak yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırmış, gol de VAR'da iptal edilmişti.

Galatasaray, bu golden iki dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu'yla ağları sarsmış fakat Özay, yine bayrağını kaldırmıştı. Akşam'ın haberine göre bu pozisyondan 16 dakika sonra Oliveira'nın golü gelince Buruk, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bitigen'e dönerek, "Hadi bunu da vermeyin" diye bağırdı. Okan Buruk'un bu sözü ise temsilci raporlarına da yansıdı.
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