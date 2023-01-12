Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Lider gittiği Kadıköy'de 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını açtı.
En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray ara transferi de hareketli geçirecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliği iki mevkiye verecek.
Galatasaray'ın takviye yapacağı ilk mevki forvet, ikinci mevki sol bek olacak.
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği resmen başladı.
Milliyet'in haberine göre Aslan'ın öncelik verdiği bölge belli olurken Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim transferde öne çıktı.
Antalyaspor'dan Güray Vural, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım için ise bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
EMRE TAŞDEMİR MÜJDESİ!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılılar antrenmandan önce, vefatının birinci yıl dönümü olan eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasıyla poz vererek andı.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.