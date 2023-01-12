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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer harekatı resmen başladı. Aslan takıma bir sol bek ve forvet takviyesi yapmak isterken, hedefteki isimler de ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılıların Başakşehir'den listesine aldığı o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:14
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Lider gittiği Kadıköy'de 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını açtı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray ara transferi de hareketli geçirecek.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliği iki mevkiye verecek.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Galatasaray'ın takviye yapacağı ilk mevki forvet, ikinci mevki sol bek olacak.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği resmen başladı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Milliyet'in haberine göre Aslan'ın öncelik verdiği bölge belli olurken Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim transferde öne çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Antalyaspor'dan Güray Vural, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Hasan Ali Kaldırım için ise bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

EMRE TAŞDEMİR MÜJDESİ!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Sarı-kırmızılılar antrenmandan önce, vefatının birinci yıl dönümü olan eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasıyla poz vererek andı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...

Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise antrenmanda yer almadı.

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