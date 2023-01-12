Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de derbi galibiyeti sonrası liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in dikkat çeken savunmacısı için nabız yokluyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Süper Lig'de heyecan devam ederken ara transfer dönemine de resmen girildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, hamlelerine başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Golcü transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar defansa da takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray, rotasını Fatih Karagümrük'e çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Aslan'ın hedefinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Annesi Türk babası Beninli İtalyan vatandaşı olan Rayyan Baniya için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Süleyman Hurma ile ön görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 1.94'lük dev stoperin şartlarını sordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Baniya bu sezon Karagümrük formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Genç defans oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 de gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Öte yandan Baniya, 2 kez Türkiye Kupası müsabakasında görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

RAYYAN BANIYA KİMDİR?

18 Şubat 1999 tarihinde İtalya'nın Bologna kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Profesyonel futbol kariyerine Modena altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Sırasıyla Hellas Verona, Mantova ve Renate formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

2021'de Hellas Verona'dan bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

1.94 cm boyundaki Baniya, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

23 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Yıldız ismin İtalya pasaportu da mevcut...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Karagümrük'le olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek Baniya'nın güncel piyasa değeri ise 350 bin euro...

DİĞER
Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül ile yaşadığı tartışma hikayesi çalıntı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu!
Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması!
Weghorst'ta sıcak gelişme! Eşyalarını topladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin!
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Emre Belözoğlu...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekiliş sonuçları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor! Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor! 11:44
Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! 11:41
Weghorst'ta sıcak gelişme! Eşyalarını topladı Weghorst'ta sıcak gelişme! Eşyalarını topladı 10:59
Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda! Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda! 11:12
Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak 11:21
Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" 11:41
Daha Eski
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! Yönetimden Altay Bayındır açıklaması! 09:47
Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? Fulham - Chelsea maçı saat kaçta? 10:06
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! 10:10
Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? 10:14
Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? 10:23
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 10:31