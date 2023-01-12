Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuruyor. Arjantinli yıldızın tapusunu almak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer için düğmeye bastı. Yönetici Erden Timur, Paris'e çıkarma yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini devirmesiyle birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Diğer yandan Cimbom'da kış transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Cimbom'da kış transfer döneminin haricinde sezon sonu için de hamleler yapılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Bu doğrultuda Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Sarı kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı golcüyle ilgili sürpriz bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Fenerbahçe derbisine 1 gol-1 asistle damgasını vuran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarın gönlüne girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Icardi Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Arjantinli yıldız 476 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Tecrübeli forvet bu sürede 5 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Ayrıca 4 de asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

G.Saray, PSG'den kiraladığı dünya yıldızı Mauro Icardi'nin tapusunu almak için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Yönetici Erden Timur, Paris'e giderek PSG ile masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Fransız kulübü, 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Arjantinli golcüyü geri dönmesini istemediği için uygun bir rakama Galatasaray'a satmaya hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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