GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin bonservisi alınıyor! Erden Timur Paris yolcusu

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini devirmesiyle birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.
Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini devirmesiyle birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.
Diğer yandan Cimbom'da kış transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.
Cimbom'da kış transfer döneminin haricinde sezon sonu için de hamleler yapılıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı golcüyle ilgili sürpriz bir haber geldi.
Fenerbahçe derbisine 1 gol-1 asistle damgasını vuran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarın gönlüne girdi.
Icardi Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıktı.
Arjantinli yıldız 476 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli forvet bu sürede 5 gol attı.
Ayrıca 4 de asist kaydetti.
Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
G.Saray, PSG'den kiraladığı dünya yıldızı Mauro Icardi'nin tapusunu almak için düğmeye bastı.
Yönetici Erden Timur, Paris'e giderek PSG ile masaya oturacak.
Fransız kulübü, 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Arjantinli golcüyü geri dönmesini istemediği için uygun bir rakama Galatasaray'a satmaya hazır.
Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Yıldız santrfor kariyerinde Inter ve Sampdoria formaları da giydi.
Icardi, ülke milli takımında ise 8 maça çıktı. Golcü isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.