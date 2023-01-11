Haberler Galatasaray Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Okan Buruk'un GalatasarayFenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Cimbom, bu galibiyetle beraber zirvedeki yerini perçinlerken, puan farkını da 4'e çıkardı. Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi öncesi hazırlığı da ortaya çıktı. İşte Buruk'un derbi şifreleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:20
Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Okan Buruk'un başarısının sırrı merak edilirken onu yakından tanıyanlar hemen 'Oyuncularıyla kurduğu yakın ilişki ve samimiyetini' dile getiriyor.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

KRİTİK HAMLELER YAPTI
Tabii bunun yanında her ne olursa olsun ünlü-ünsüz diye ayırmadan forma adaletini sağlaması da başarıyı getiren nedenler arasında...

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Buruk son olarak Fenerbahçe'nin ünlü hocası Jorge Jesus'u mat ederken Fenerbahçe derbisi öncesinde de tercihleriyle bir kez daha farkını ortaya koydu.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

İşte 3-0 sona eren ama '6-7 olabilirdi' denen derbi öncesi Buruk'un zaferi getiren o kritik hamleleri:

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

OYUN PLANINA SADIK KALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbiden önce kimsenin gözünü yaşına bakmadı...

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Kariyere değil, performansa yatırım yaptı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Belirlediği oyun planına en hazır kimse onu sahaya sürdü.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tarihi bir galibiyete imza attı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Icardi'nin hazır olmadığı anda son haftaların golcüsü Gomis, Okan Buruk'a geldi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

"Sıkıştığında her zaman bana güvenebilirsin.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Derbiye de hazırım" diye konuştu.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Ancak hızlı bir oyunu tercih eden genç çalıştırıcı, oyun planını bozarak riske girmek istemedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Anneannesi öldüğü için hafta içinde Uruguay'a giden Lucas Torreira, Cuma döndü.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

İdmana çıktı ve "Hazırım. Oynamak istiyorum" dedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Buruk, son haftaların çıkışta olan ismi Berkan'a "11'de olacaksın" dedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Berkan sahanın en fazla koşan oyuncusu oldu.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Icardi, tedavi sürecinde ülkesine gitti.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Bir sürü dedikodu çıktı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Takıma katılmasının ardından Ankaragücü maçında oynamak istedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Kadroya alınmadı. Fenerbahçe derbisinden önce, "Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi ama Buruk, Barış'tan vazgeçmedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Emre Taşdemir son idmana katıldı. Takımla beraber çalıştı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İşte derbi şifreleri

Buruk asıl mevki sağ bek olmasına rağmen derbiye hazırladığı Dubois'yı sahaya sürdü. Derbide yaptığı değişiklikler de şapka çıkartılacak cinstendi ve Fenerbahçe de galibiyet serisine eklenen son halka oldu.

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