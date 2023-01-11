Jesus’u mat etti

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, üç yardımcısını birden Ankaragücü maçına göndermesine rağmen Galatasaray'ı çözemedi. Derbide Okan Buruk'un yenilediği taktiği karşısında adeta ezildi. Tehlikeli pozisyona bile giremeden derbiyi bitirdi. Maçtan önce Galatasaray bu sezon en fazla kontratak girişiminde bulunan ikinci takımdı. Maç başına 15 kontratak girişiminde bulunuyordu.

OFSAYT TAKTİĞİNİ BOZDU

Nitekim Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu imzalı ikinci gol mükemmel bir kontratak golüydü. Galatasaray bu sezon başında 3.8 şutunu kontradan atarken, gollerinin de 11'i yine hızlı hücumlardan gelmişti. 3'lü savunmasını önde kuran Jesus, Galatasaray'ı 5 kez ofsaytta bıraktı. Ancak Rashica, Barış Alper, İcardi ve Yunus gibi ön tarafta oynayan sarı-kırmızılı oyuncular, hiç ofsaytta kalmadı.