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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kalırken Galatasaray çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda flaş bir gelişme de yaşandı. Buna göre Aslan, bir dönem parçalı formayı giyen savunma oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:57
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Derbi galibiyetiyle birlikte moral depolayan sarı-kırmızılılarda gözler Hatayspor maçına çevrildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Aslan, sahasında konuk edeceği Akdeniz ekibini devirerek galibiyet serisini 8 maça çıkarmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları başlarken, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takviye çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

İKİ BÖLGE ÖNCELİKLİ

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

SOLDA SORUN VAR

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK

Kazımcan ile Emre'nin yokluğunda mecburen 1. tercih olan 32 yaşındaki oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

SOL BEKTE ADAYLAR UĞUR ÇİFTÇİ VE GÜRAY VURAL

Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

İki oyuncunun kulübüyle de masaya oturulacak ve sol bek sorunu çözülecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

KORAY GÜNTER BOMBASI

Sabah'ın haberine göre; İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, bu sezon takımıyla 14 maça çıktı.

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