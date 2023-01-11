Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.
Derbi galibiyetiyle birlikte moral depolayan sarı-kırmızılılarda gözler Hatayspor maçına çevrildi.
Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları başlarken, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takviye çalışmaları hızlandı.
Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.
SOLDA SORUN VAR
Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.
Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.
TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK
Kazımcan ile Emre'nin yokluğunda mecburen 1. tercih olan 32 yaşındaki oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.
Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor.
SOL BEKTE ADAYLAR UĞUR ÇİFTÇİ VE GÜRAY VURAL
Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.
İki oyuncunun kulübüyle de masaya oturulacak ve sol bek sorunu çözülecek.
Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi.
KORAY GÜNTER BOMBASI
Sabah'ın haberine göre; İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu.
Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, bu sezon takımıyla 14 maça çıktı.
28 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Koray, 2014-2018 yılları arasında da Galatasaray formasını giymişti.