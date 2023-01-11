Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray ara transfere odaklandı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Milot Rashica ile ilgili birtakım ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Derbi galibiyetiyle ligde liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, yönünü ara transfere çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Takımdaki eksik mevkilere takviye planlanırken sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği bir konu da açıklığa kavuşuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, sergilediği performansla kısa sürede kalitesini ispatlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Sarı-kırmızılı taraftarların en beğendiği isimlerin başında gelen Rashica ile ilgili ara transferde eski takımına döneceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Taraftarları sevindiren açıklama, Norwich City Sportif Direktörü Webber'den geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Norwich City Sportif Direktör Stuart Webber, Kosovalı kanat oyuncusunun ara transfer döneminde geri çağırmayı düşünmediklerini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Webber oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray'la yaptığımız anlaşma sorunsuz devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Rashica'yı şu anda takip etmiyorum. Onun hakkında sezon bittikten sonra konuşabiliriz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 11 Süper Lig maçına çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Rashica ligde çıktığı maçlarda 3 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Kosovalı yıldız, bu sezon Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta mücadele etti ve rakip ağları 2 kez sarstı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!
Cimbom'un Icardi planı belli oldu!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Ankara Mamak TOKİ kura çekilişi canlı izle
Adana Merkez Çukurova Seyhan Yüreğir Ceyhan TOKİ canlı izle
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..." Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..." 09:45
Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus... Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus... 09:41
G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama 09:37
Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı 09:32
Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt! Erik Ten Hag'dan Weghorst sorusuna yanıt! 09:13
G.Saray'dan Ahmet Çalık paylaşımı! G.Saray'dan Ahmet Çalık paylaşımı! 09:11
Daha Eski
Olay sözler! "Altay'a gösterilen tepki ona gösterilmeliydi" Olay sözler! "Altay'a gösterilen tepki ona gösterilmeliydi" 08:14
Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday 07:40
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 01:43
Hatay mesaisi başladı Hatay mesaisi başladı 01:31
Şampiyonluk oranı değişti Şampiyonluk oranı değişti 01:30
Jesus’u mat etti Jesus’u mat etti 01:29