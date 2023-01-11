GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milot Rashica'nın geleceğine ilişkin flaş açıklama!

Derbi galibiyetiyle ligde liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, yönünü ara transfere çevirdi.
Derbi galibiyetiyle ligde liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, yönünü ara transfere çevirdi.
Takımdaki eksik mevkilere takviye planlanırken sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği bir konu da açıklığa kavuşuyor.
Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, sergilediği performansla kısa sürede kalitesini ispatlamıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarların en beğendiği isimlerin başında gelen Rashica ile ilgili ara transferde eski takımına döneceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Taraftarları sevindiren açıklama, Norwich City Sportif Direktörü Webber'den geldi. İşte detaylar...
Norwich City Sportif Direktör Stuart Webber, Kosovalı kanat oyuncusunun ara transfer döneminde geri çağırmayı düşünmediklerini söyledi.
Webber oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:
Galatasaray'la yaptığımız anlaşma sorunsuz devam ediyor.
Rashica'yı şu anda takip etmiyorum. Onun hakkında sezon bittikten sonra konuşabiliriz.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 11 Süper Lig maçına çıktı.
Rashica ligde çıktığı maçlarda 3 asiste imzasını attı.
Kosovalı yıldız, bu sezon Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta mücadele etti ve rakip ağları 2 kez sarstı.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...