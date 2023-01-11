GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Lider gittiği Kadıköy'de 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını açtı.
En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray ara transferi de hareketli geçirecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliği iki mevkiye verecek.
Galatasaray'ın takviye yapacağı ilk mevki forvet, ikinci mevki sol bek olacak.
İsviçreli yıldız Haris Seferovic'le yolları ayıracak olan Cimbom, alternatifi Akdeniz'de buldu.
Aslan, Antalya'nın ABD'li golcüsü Haji Wright'ı kadroya katmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı ekip F.Bahçe'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki ABD'li santrforu ezeli rakibine kaptırmamak için çalışmalarına hız verdi.
Wright, bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 Süper Lig maçına çıktı. Golcü isim bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 1 de asist yaptı.
Galatasaray, sol bek Patrick Van Aanholt'un yerine de üç adayı belirledi.
Okan Buruk'un ilk tercihi Antalya forması giyen eski öğrencisi Güray Vural.
34 yaşındaki deneyimli sol bek kariyerine Eskişehirspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Selimiye, Denizlispor, Akhisar Belediye, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Antalyaspor formaları giydi.
Bu sezon 14 karşılaşmada görev alan Güray Vural, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 675 bin euro...
Ayrıca Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile Dundee United'de oynayan ve Türk futbolunu çok iyi tanıyan Aziz Behich de gündemde...
30 yaşındaki Uğur Çiftçi, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Sırasıyla Hacettepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor formaları giydi.
Bu sezon Sivasspor formasıyla toplamda 22 karşılaşmada görev alırken 5 de asiste imzasını attı.
32 yaşındaki Aziz Eraltay Behich ise kariyerine Avustralya Ligi takımlarından Green Gullu SC'de başladı.
Behich Türkiye'de Bursaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Giresunspor gibi takımlarda oynadı.