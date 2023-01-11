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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de son olarak derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi mağlup eden ve liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın gündeminde 4 isim var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:41
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Lider gittiği Kadıköy'de 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray ara transferi de hareketli geçirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliği iki mevkiye verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Galatasaray'ın takviye yapacağı ilk mevki forvet, ikinci mevki sol bek olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

İsviçreli yıldız Haris Seferovic'le yolları ayıracak olan Cimbom, alternatifi Akdeniz'de buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Aslan, Antalya'nın ABD'li golcüsü Haji Wright'ı kadroya katmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Sarı-kırmızılı ekip F.Bahçe'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki ABD'li santrforu ezeli rakibine kaptırmamak için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Wright, bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 Süper Lig maçına çıktı. Golcü isim bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Galatasaray, sol bek Patrick Van Aanholt'un yerine de üç adayı belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Okan Buruk'un ilk tercihi Antalya forması giyen eski öğrencisi Güray Vural.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

34 yaşındaki deneyimli sol bek kariyerine Eskişehirspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Sırasıyla Selimiye, Denizlispor, Akhisar Belediye, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Antalyaspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Bu sezon 14 karşılaşmada görev alan Güray Vural, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 675 bin euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Ayrıca Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile Dundee United'de oynayan ve Türk futbolunu çok iyi tanıyan Aziz Behich de gündemde...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

30 yaşındaki Uğur Çiftçi, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Sırasıyla Hacettepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde gaza bastı! İşte 4 aday

Bu sezon Sivasspor formasıyla toplamda 22 karşılaşmada görev alırken 5 de asiste imzasını attı.

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