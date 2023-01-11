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Galatasaray antrenmanında Emre Taşdemir müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:29
Galatasaray antrenmanında Emre Taşdemir müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmandan önce, vefatının birinci yıl dönümü olan eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasıyla poz vererek andı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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