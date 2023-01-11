Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan derbi sözleri! "Fenerbahçe galibiyetleri..."

Fernando Muslera'dan derbi sözleri! "Fenerbahçe galibiyetleri..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesi Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven derbi galibiyetine ilişkin, "Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:34
Fernando Muslera'dan derbi sözleri! "Fenerbahçe galibiyetleri..."

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesi Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ahmet Çalık'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.

Marcao ve Abdülkerim Bardakcı'yı karşılaştırmaya gerek yok. Zaten Galatasaray'da oynayan oyuncular kendini kanıtlamış oyunculardır. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı.

"ASLA KOLAY DEĞİLDİ"

Keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Harika bir atmosfer var. Daha iyi sonuçlar için çabalıyoruz. Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki. Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız.

"FİZİĞİM EL VERDİĞİ KARAR OYNAYACAĞIM"

Futbol izlemeye çok fazla vaktim kalmıyor çünkü ailemle, çocuklarımla ilgileniyorum. Onlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Fiziğim el verdiği kadar futbol oynayacağım. Şu an için kariyerimden sonraki planım ne olacak diye bir karar vermedim.

DİĞER
Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer
İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı: "Çok iyiler"
İşte derbi galibiyetinin şifreleri! 3 puan böyle geldi
Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte derbi galibiyetinin şifreleri! 3 puan böyle geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İkinci el konutta kampanya olacak mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Bozok beklentinin altında kaldı Umut Bozok beklentinin altında kaldı 11:18
Troyes ile Marsilya saat kaçta? Troyes ile Marsilya saat kaçta? 11:17
Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:17
Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar 11:09
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 11:07
PSG - Angers maçı saat kaçta? PSG - Angers maçı saat kaçta? 10:59
Daha Eski
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... 10:57
Nice - Montpellier maçı saat kaçta? Nice - Montpellier maçı saat kaçta? 10:53
Lorient - Monaco maçı saat kaçta? Lorient - Monaco maçı saat kaçta? 10:46
Brest - Lille maçı saat kaçta? Brest - Lille maçı saat kaçta? 10:40
Nantes - Lyon maçı saat kaçta? Nantes - Lyon maçı saat kaçta? 10:34
Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar 10:29