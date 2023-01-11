Fernando Muslera'dan derbi sözleri! "Fenerbahçe galibiyetleri..."

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesi Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ahmet Çalık'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.

Marcao ve Abdülkerim Bardakcı'yı karşılaştırmaya gerek yok. Zaten Galatasaray'da oynayan oyuncular kendini kanıtlamış oyunculardır. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı.

"ASLA KOLAY DEĞİLDİ"

Keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Harika bir atmosfer var. Daha iyi sonuçlar için çabalıyoruz. Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki. Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız.

"FİZİĞİM EL VERDİĞİ KARAR OYNAYACAĞIM"

Futbol izlemeye çok fazla vaktim kalmıyor çünkü ailemle, çocuklarımla ilgileniyorum. Onlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Fiziğim el verdiği kadar futbol oynayacağım. Şu an için kariyerimden sonraki planım ne olacak diye bir karar vermedim.