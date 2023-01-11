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Buruk kanunları

Süper Lig’de tam anlamıyla Okan Buruk fırtınası esiyor. Jorge Jesus, Şenol Güneş, Abdullah Avcı gibi dev isimlerle yarışan 49 yaşındaki çalıştırıcıya bu devler arasında çok da şans verilmiyordu. Ama o geçen sezonu 13. sırada tamamlamış, kadrosu dağılmış takımı aldı ve ligin tepesine oturttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Buruk kanunları

Okan Buruk'un başarısının sırrı merak edilirken onu yakından tanıyanlar hemen 'Oyuncularıyla kurduğu yakın ilişki ve samimiyetini' dile getiriyor.

KRİTİK HAMLELER YAPTI

Tabii bunun yanında her ne olursa olsun ünlü-ünsüz diye ayırmadan forma adaletini sağlaması da başarıyı getiren nedenler arasında... Buruk son olarak Fenerbahçe'nin ünlü hocası Jorge Jesus'u mat ederken Fenerbahçe derbisi öncesinde de tercihleriyle bir kez daha farkını ortaya koydu. İşte 3-0 sona eren ama '6-7 olabilirdi' denen derbi öncesi Buruk'un zaferi getiren o kritik hamleleri:

OYUN PLANINA SADIK KALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbiden önce kimsenin gözünü yaşına bakmadı... Kariyere değil, performansa yatırım yaptı. Belirlediği oyun planına en hazır kimse onu sahaya sürdü. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tarihi bir galibiyete imza attı.

Icardi'nin hazır olmadığı anda son haftaların golcüsü Gomis, Okan Buruk'a geldi. "Sıkıştığında her zaman bana güvenebilirsin. Derbiye de hazırım" diye konuştu. Ancak hızlı bir oyunu tercih eden genç çalıştırıcı, oyun planını bozarak riske girmek istemedi.

Anneannesi öldüğü için hafta içinde Uruguay'a giden Lucas Torreira, Cuma döndü. İdmana çıktı ve "Hazırım. Oynamak istiyorum" dedi. Buruk, son haftaların çıkışta olan ismi Berkan'a "11'de olacaksın" dedi. Berkan sahanın en fazla koşan oyuncusu oldu.

Icardi, tedavi sürecinde ülkesine gitti. Bir sürü dedikodu çıktı. Takıma katılmasının ardından Ankaragücü maçında oynamak istedi. Kadroya alınmadı. Fenerbahçe derbisinden önce, "Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi ama Buruk, Barış'tan vazgeçmedi.

Emre Taşdemir son idmana katıldı. Takımla beraber çalıştı. Buruk asıl mevki sağ bek olmasına rağmen derbiye hazırladığı Dubois'yı sahaya sürdü. Derbide yaptığı değişiklikler de şapka çıkartılacak cinstendi ve Fenerbahçe de galibiyet serisine eklenen son halka oldu.

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