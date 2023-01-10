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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, İsviçreli golcünün alternatifini Süper Lig'de buldu. İşte o isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 16:16
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Sezonu zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Cimbom rakibini Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 yenerek zirve yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Süper Lig'de 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Cimbom, sezon başında hücum hattını Mauro Icardi ve Haris Seferovic ile güçlendirmiş ve iki transfer de ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Icardi'nin performansından oldukça memnun olan sarı-kırmızılılarda Seferovic beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

İsviçreli golcüyü ara transfer döneminde Benfica'ya göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, deneyimli forvetin yerine takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

GALATASARAY HAJI WRIGHT'I İSTİYOR

NTV Spor'un haberine göre; Antalyaspor forması giyen Güray Vural'ı isteyen sarı-kırmızılılar, aynı takımda top koşturan Haji Wright'a da talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Akdeniz ekibi, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde iki futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Ligde 16 maçta 10 gol kaydeden Haji Wright'ın İtalya ve Rusya'dan da talipleri var.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Yönetim, iki futbolcu için de kısa süre içinde hamle yapabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Haji Wright'ın sezon başında 1.8 milyon Euro karşılığında SönderjyskE'den bonservisi alındı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

ABD'li golcü, bu sezon Akdeniz ekibinde 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

24 yaşındaki santrfor, 11 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Wright'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

1.93 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

NELSSON, TORREIRA VE BOEY KADRODA TUTULACAK

Kadrosunu da büyük ölçüde korumak isteyen Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Nelsson, Torreira ve Boey'u satmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic'in yanı sıra performansı yetersiz bulunan Patrick van Aanholt ile de yollar ayrılacak.

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