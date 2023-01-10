TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek

Sezonu zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sezonu zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı.
Cimbom rakibini Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 yenerek zirve yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...
Cimbom, sezon başında hücum hattını Mauro Icardi ve Haris Seferovic ile güçlendirmiş ve iki transfer de ses getirmişti.
Icardi'nin performansından oldukça memnun olan sarı-kırmızılılarda Seferovic beklentilerin altında kaldı.
İsviçreli golcüyü ara transfer döneminde Benfica'ya göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, deneyimli forvetin yerine takviye yapmayı planlıyor.
Golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY HAJI WRIGHT'I İSTİYOR
NTV Spor'un haberine göre; Antalyaspor forması giyen Güray Vural'ı isteyen sarı-kırmızılılar, aynı takımda top koşturan Haji Wright'a da talip oldu.
Akdeniz ekibi, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde iki futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Ligde 16 maçta 10 gol kaydeden Haji Wright'ın İtalya ve Rusya'dan da talipleri var.
Yönetim, iki futbolcu için de kısa süre içinde hamle yapabilir.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Haji Wright'ın sezon başında 1.8 milyon Euro karşılığında SönderjyskE'den bonservisi alındı.
ABD'li golcü, bu sezon Akdeniz ekibinde 18 maça çıktı.
24 yaşındaki santrfor, 11 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Wright'ın Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.93 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.
NELSSON, TORREIRA VE BOEY KADRODA TUTULACAK
Kadrosunu da büyük ölçüde korumak isteyen Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Nelsson, Torreira ve Boey'u satmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic'in yanı sıra performansı yetersiz bulunan Patrick van Aanholt ile de yollar ayrılacak.