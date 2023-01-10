Süper Lig'de Galatasaray geçen sezonu 13. basamakta tamamladıktan sonra hoca değişikliğine gidilmişti. Fatih Terim'in ardından göreve gelen Torrent de dertlere derman olamayınca Aslan 'camianın evladı' Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Sezon başında adı tartışılıyordu. Kulübü taşıyıp taşıyamayacağı merak ediliyordu. Genç hoca eleştirilere sözlü değil, sahada oynattığı futbolla cevap verdi. Son maçlarda şahlanan Galatasaray derbide de Fenerbahçe'yi deplasmanda müthiş bir oyun sonucunda 3-0'la devirdi.

KOREOGRAFİ YAPILACAK

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde art arda 7. maçını da kazanarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti. Sarıkırmızılılar bu dönemde kolay maçlara da çıkmadı. Ezeli rakipleri Beşiktaş'ı 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiler. Deplasmanda Karagümrük, Sivasspor gibi takımları mağlup ettiler. Zirveye oynayan Başakşehir'i de 7-0 ile geçerek sarsıcı bir zafer kazandılar. Okan Buruk bu başarılarıyla taraftarın da takdirini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar genç hoca için özel bir koreografi hazırlığına giriştiler.