Haberler Galatasaray Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Cimbom, bu galibiyet sonrası liderliğini perçinlerken, şampiyonluk yarışında da önemli bir eşiği geçmiş oldu. Sezon başında eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanından takımının galibiyetle ayrılmasının ardından taraftarlar tarafından da kabul gördü. İşte yaşanan o gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:26
Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı eline geçirdi.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Cimbom, Fenerbahçe'nin dışında diğer ezeli rakiplerine de önemli bir mesaj vermiş oldu.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 21 puan çıkartan ve 39 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray'ı önündeki 10 maçta ise görece olarak kolay bir periyot bekliyor.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk ettikten sonra yine evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray ikinci yarının ikinci maçında ise Girusunspor deplasmanında boy gösterecek.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Ardından Ümraniyespor ve Trabzonspor'u konuk edecek. Sonrasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray, 25. haftada ise Kasımpaşa ile NEF Stadı'nda mücadele edecek.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

1 hafta sonra Konyaspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Adana Demir ve Kayseri ile evinde mücadele edecek.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Aslan, ligin ikinci yarısında Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Derbilerde sadece Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

İNANDI SABRETTİ BAŞARDI!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle camianın güvenini de tam anlamıyla kazandı.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın teknik patronu, sezonun ilk haftalarında alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Okan hoca, özellikle son 7 maçta aldığı 7 galibiyet ve oynattığı futbol nedeniyle el üstünde tutulmaya başlandı.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Büyük maçlardaki performansı onu tartışmasız hale getirdi.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarındaki pozitif futbol ve alınan sonuçlarla takımını zirveye taşıyan Okan Buruk, kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğu için de önemli bir adım attı.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Tecrübeli hoca, sezonun ilerlemesiyle birlikte yıldız oyuncuları hem mental hem de taktik açıdan doğru kullanması ona olan güveni daha artırdı.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray taraftarları, "Bize düşen ona sezon sonuna kadar tam destek olmak.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Sezon sonunda bize zafer yaşatacak" yorumlarında bulundu.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

PRİM EŞİT DAĞITILACAK!
G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe galibiyetiyle önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı- Kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'in belirlediği 10 milyon liralık galibiyet priminin sahibi oldu. Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi, daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.

Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle görüşme gerçekleştirdiği ve 10 milyon liralık primin takıma eşit olarak dağıtılmasını istedikleri öğrenildi. Galatasaray'da genç-tecrübeli tüm futbolcular eşit miktarda prim alacak.

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