Okan Buruk'a Galatasaray taraftarından güvenoyu! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı eline geçirdi.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı eline geçirdi.
Cimbom, Fenerbahçe'nin dışında diğer ezeli rakiplerine de önemli bir mesaj vermiş oldu.
Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 21 puan çıkartan ve 39 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'ı önündeki 10 maçta ise görece olarak kolay bir periyot bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk ettikten sonra yine evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray ikinci yarının ikinci maçında ise Girusunspor deplasmanında boy gösterecek.
Ardından Ümraniyespor ve Trabzonspor'u konuk edecek. Sonrasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray, 25. haftada ise Kasımpaşa ile NEF Stadı'nda mücadele edecek.
1 hafta sonra Konyaspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Adana Demir ve Kayseri ile evinde mücadele edecek.
Aslan, ligin ikinci yarısında Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.
Derbilerde sadece Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.
İNANDI SABRETTİ BAŞARDI!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle camianın güvenini de tam anlamıyla kazandı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın teknik patronu, sezonun ilk haftalarında alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.
Okan hoca, özellikle son 7 maçta aldığı 7 galibiyet ve oynattığı futbol nedeniyle el üstünde tutulmaya başlandı.
Büyük maçlardaki performansı onu tartışmasız hale getirdi.
Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarındaki pozitif futbol ve alınan sonuçlarla takımını zirveye taşıyan Okan Buruk, kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğu için de önemli bir adım attı.
Tecrübeli hoca, sezonun ilerlemesiyle birlikte yıldız oyuncuları hem mental hem de taktik açıdan doğru kullanması ona olan güveni daha artırdı.
Galatasaray taraftarları, "Bize düşen ona sezon sonuna kadar tam destek olmak.
Sezon sonunda bize zafer yaşatacak" yorumlarında bulundu.
PRİM EŞİT DAĞITILACAK!
G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe galibiyetiyle önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı- Kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'in belirlediği 10 milyon liralık galibiyet priminin sahibi oldu. Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi, daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.
Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle görüşme gerçekleştirdiği ve 10 milyon liralık primin takıma eşit olarak dağıtılmasını istedikleri öğrenildi. Galatasaray'da genç-tecrübeli tüm futbolcular eşit miktarda prim alacak.