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Manşetler yıkılıyor

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi dünya basınında geniş yer buldu. Prima Sport, derbinin ardından “Galatasaray, Fenerbahçe’yi kendi evinde küçük düşürdü” diye yazdı. News Rebeat ise “İcardi’den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap” ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Manşetler yıkılıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek büyük sükse yaparken galibiyet dünya basınında da yankılandı. Cimbom, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyip Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti. Derbi galibiyeti Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da geniş yer bulurken dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

İşte o manşetler:
MESSI'Yİ TAKLİT ETTİ
Prima Sport'ta yer alan manşette olay bir başlık kullanıldı. Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ardından "Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü" diye yazıldı.

Fransız basınından L'Equipe, "İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. PSG'den kiralanan Mauro İcardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. İcardi, 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi: 3-0" ifadesini kullandı.

beIN Sports'un Amerika hesabında yer alan haberde, G.Saray'ın liderliğini devam ettirdiğinin altı çizildi. Haberde, "Kıtalararası derbide Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini pekiştirdi" denildi.

Portekiz basınından A Bola, Sergio Oliveira'nın dev derbideki performansından övgüyle bahsetti. "İstanbul derbisinde Sergio Oliveira, Jorge Jesus'u yıktı" başlığı atıldı.

West Observer'ın haberinde G.Saray'ın liderliğini perçinlediğinden bahsedildi: "Kadıköy'de oynanan mücadelede F.Bahçe'den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi."

Arjantinli yıldız Mauro İcardi'nin performansını derbi zaferiyle paralel orantıda tutan News Rebeat, "İcardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" denildi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberinde ise, "Teknik direktör Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol basınından Infobae'nin dev derbiyle ilgili sayfasında, Mauro İcardi'nin gol sevincine dikkat çekildi. Arjantinli santrforun, Messi'nin Real Madrid'e attığı gollerden sonra yaptığı sevinci taklit ettiği belirtildi.

Nijerya'dan Pulse gazetesi ise, "Galatasaray kıtalararası derbide Fenerbahçe'ye sahasında işkence etti" yorumunda bulundu.

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