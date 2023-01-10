Galatasaray'da bir golcüden daha fazlası oldu! Yeni ikon Mauro Icardi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi farklı mağlup ettiği derbi maça damgasını vuran isimlerden biri de Mauro İcardi oldu.



Sakatlığı sonrasında ilk defa kadroya alınan Arjantinli yıldız 75. dakikada oyuna dahil oldu.



77'de Kerem Aktürkoğlu'nun önüne ölçülü bir pas bıraktı.



90+10'da meşin yuvarlağı sola doğru sürüp tam 90'dan ağlarla buluşturdu.



Başkan Dursun Özbek maç sonunda onun için "İcardi 15 dakikada işini görüyor" ifadelerini kullanmıştı.



Uzatmalarla birlikte 25 dakika sahada kalıp fişi çekmeyi başardı. Teknik direktör Buruk'un Hatayspor maçından başlayarak İcardi'nin süresini artırması bekleniyor.