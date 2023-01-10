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Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isterken, bir kanat transferi yapmak istiyor. Cimbom bu bağlamda, uzun süredir transferi için nabız yokladığı Cengiz Ünder konusunda resmi adımlarını atmaya hazırlanıyor. Bununla beraber Cengiz Ünder'in transferinde, Yunus Akgün detayı da dikkat çekiyor. İşte yaşanan o gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 14:19
Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Cengiz Ünder'in Marsilya macerası Tudor'un gelişiyle adeta kâbusa dönüştü.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Düzenli forma şansı bulamayan milli yıldız için Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girmişti.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder beklediği teklifi alamazken oyuncuya Süper Lig kapıları ardına kadar açıldı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI
Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamayan Cengiz Ünder, sezonu Marsilya'da da tamamlamak istemiyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Akşam'ın haberine göre, düzenli forma giymek isteyen başarılı futbolcunun Türkiye'ye geri dönme olasılığı bir hayli arttı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ise Cengiz Ünder transferinin adeta önünü açtı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray, Yunus Akgün'ü Haji Wright transferi kapsamında sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Cimbom, oyuncusunun yerini Cengiz Ünder ile dolduracak.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Milli futbolcu Cengiz Ünder de en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

MARSİLYA İLE TEMASLAR BAŞLIYOR
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in kiralanması için Marsilya ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Oyuncunun Marsilya'nın bu sezonki planları arasında yer almaması ve Cengiz Ünder'in düzenli forma giymek istemesi transferin önünü açıyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder transferiyle ilgili resmi adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder‬‬, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya geldi.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Futbola 2007 senesinde Bucaspor altyapısında başlaDI.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

2013 senesinde Gümüşordu altyapısına geçiş yaptı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2014 senesinde İzmir kulübü Altınordu ile imzaladı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

2014-16 yılları arasında Altınordu'da forma giyen genç kanat oyuncusu, burada 51 maçta gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

2 sezonda 11 gol atmayı başaran Ünder, 2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer oldu.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Burada sadece 1 sezon forma giydi. 32 maçta görev aldı ve futbolunu geliştirmeye devam etti.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Buradaki performansıyla da sadece Süper Lig kulüplerinin değil, dünya kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve 16 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında İtalya devi, Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Milli Takım kariyerine ise 2014 senesinde Türkiye U-18 ile başlayan Ünder, 2016 senesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna alındı.

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