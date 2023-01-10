Galatasaray Cengiz Ünder transferi için görüşmelere başlıyor! Yunus Akgün detayı...

Cengiz Ünder'in Marsilya macerası Tudor'un gelişiyle adeta kâbusa dönüştü.
Cengiz Ünder'in Marsilya macerası Tudor'un gelişiyle adeta kâbusa dönüştü.
Düzenli forma şansı bulamayan milli yıldız için Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girmişti.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder beklediği teklifi alamazken oyuncuya Süper Lig kapıları ardına kadar açıldı.
CENGİZ ÜNDER TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI
Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamayan Cengiz Ünder, sezonu Marsilya'da da tamamlamak istemiyor.
Akşam'ın haberine göre, düzenli forma giymek isteyen başarılı futbolcunun Türkiye'ye geri dönme olasılığı bir hayli arttı.
Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ise Cengiz Ünder transferinin adeta önünü açtı.
CENGİZ ÜNDER GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Galatasaray, Yunus Akgün'ü Haji Wright transferi kapsamında sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor.
Cimbom, oyuncusunun yerini Cengiz Ünder ile dolduracak.
Milli futbolcu Cengiz Ünder de en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.
MARSİLYA İLE TEMASLAR BAŞLIYOR
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in kiralanması için Marsilya ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.
Oyuncunun Marsilya'nın bu sezonki planları arasında yer almaması ve Cengiz Ünder'in düzenli forma giymek istemesi transferin önünü açıyor.
Önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder transferiyle ilgili resmi adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya geldi.
Futbola 2007 senesinde Bucaspor altyapısında başlaDI.
2013 senesinde Gümüşordu altyapısına geçiş yaptı.
İlk profesyonel sözleşmesini ise 2014 senesinde İzmir kulübü Altınordu ile imzaladı.
2014-16 yılları arasında Altınordu'da forma giyen genç kanat oyuncusu, burada 51 maçta gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
2 sezonda 11 gol atmayı başaran Ünder, 2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer oldu.
Burada sadece 1 sezon forma giydi. 32 maçta görev aldı ve futbolunu geliştirmeye devam etti.
Buradaki performansıyla da sadece Süper Lig kulüplerinin değil, dünya kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve 16 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında İtalya devi, Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.
Milli Takım kariyerine ise 2014 senesinde Türkiye U-18 ile başlayan Ünder, 2016 senesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna alındı.