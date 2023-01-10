Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Süper Lig'in 18. haftasında futbol severler dev derbiye tanıklık etti.
Süper Lig'in 18. haftasında futbol severler dev derbiye tanıklık etti.
Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri oynadıkları futbol ile alkışları topladı.
Golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Mücadelenin 86. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Derbiden önce maça lider çıkan Galatasaray, rakibi ile arasındaki puan farkını da yükseltmiş oldu.
Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.
Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı ve ligde 2. sırada yoluna devam etti.
Ayrıca Cimbom, Kadıköy'de oynadığı son 4 Fenerbahçe derbisinden 3 galibiyet almış oldu.
İlk golü sahibi Sergio Oliveira ise bu karşılaşmada tarihe geçti.
Yıldız orta saha, Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray forması ile tarihte gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.
Galatasaray bu galibiyetle ligde 7 maçtır kazanıyor.
Aslan gelecek hafta Hatayspor'u evinde ağırlayacak.
G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe galibiyetiyle önemli bir gelirin de sahibi oldu.
Sarı-Kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'in belirlediği 10 milyon liralık galibiyet priminin sahibi oldu.
Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi, daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle görüşme gerçekleştirdi.
Kaptanların 10 milyon liralık primin takıma eşit olarak dağıtılmasını istedikleri öğrenildi.
Galatasaray'da genç-tecrübeli tüm futbolcular eşit miktarda prim alacak.