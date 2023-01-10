Haberler Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Zorlu deplasmanda oynadığı futbolla alkış toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle prim görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Süper Lig'in 18. haftasında futbol severler dev derbiye tanıklık etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Derbiden önce maça lider çıkan Galatasaray, rakibi ile arasındaki puan farkını da yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı ve ligde 2. sırada yoluna devam etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Galatasaray bu galibiyetle ligde 7 maçtır kazanıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Aslan gelecek hafta Hatayspor'u evinde ağırlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe galibiyetiyle önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Sarı-Kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'in belirlediği 10 milyon liralık galibiyet priminin sahibi oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi, daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

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