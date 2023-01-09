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Zirvenin tek sahibi

Aslan, Oliveira, Kerem ve İcardi'nin golleriyle Kadıköy'de farka koştu. Üst üste 7. galibiyetine imza attı. Ezeli rakibi karşısında son 30 yılın en farklı zaferini elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Zirvenin tek sahibi

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda olmasına ve rakip takım taraftarlarının büyük baskısına karşın maça hızlı başladı. 14'te Abdülkerim ve 16. dakikada Kerem'le gol buldu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Fenerbahçe'yi abluka altına alan Cimbom, Oliveira'nın müthiş golüyle açılışı yaptı: 1-0. Soyunma odasına mutlu giden konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

ICARDI NOKTA KOYDU

78. dakikada sahanın başarılı ismi Kerem skoru 2-0'a taşıdı. 86'da İrfan'nın kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Galatasaray, 90+10. dakikada Mauro İcardi'yle bir gol daha buldu ve skoru ilan etti. Bu skorun ardından üst üste 7. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

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