VAR'dan 2 iptal

Galatasaray,Kadıköy'de ağları 5 kez sarstı ancak 3'ü geçerli sayıldı. Maçın 14. dakikasında Oliveira'nın serbest vuruştan kullandığı sert şutun ardından Fenerbahçe ceza sahasında karambol yaşandı. O karambolde ilk kafayı Nelsson vururken ardından Abdülkerim topu ağlarla buluşturdu. VAR'da kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hemen 2 dakika sonrasında Kerem, önce kaleci Altay'ı çalımladı ardından topu ağlara gönderdi ancak gol yine iptal edildi. Dev derbinin 78. dakikasında ise İcardi'nin pasında ağları sarsan Kerem'in golü, Arjantinli yıldız için 4 dakika süren ofsayt incelemesi sonrasında geçerli sayıldı.