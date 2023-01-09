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VAR'dan 2 iptal

Galatasaray, Kadıköy’de 2 kez ofsayta takıldı. 14’te Abdülkerim ve 16’da Kerem’in golleri geçersiz sayıldı. Kerem’in attığı 2. gol ise 4 dakika süren VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
VAR'dan 2 iptal
Galatasaray, Kadıköy'de ağları 5 kez sarstı ancak 3'ü geçerli sayıldı. Maçın 14. dakikasında Oliveira'nın serbest vuruştan kullandığı sert şutun ardından Fenerbahçe ceza sahasında karambol yaşandı. O karambolde ilk kafayı Nelsson vururken ardından Abdülkerim topu ağlarla buluşturdu. VAR'da kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hemen 2 dakika sonrasında Kerem, önce kaleci Altay'ı çalımladı ardından topu ağlara gönderdi ancak gol yine iptal edildi. Dev derbinin 78. dakikasında ise İcardi'nin pasında ağları sarsan Kerem'in golü, Arjantinli yıldız için 4 dakika süren ofsayt incelemesi sonrasında geçerli sayıldı.
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