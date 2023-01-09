Muslera farkı

Derbide kalecilerin tartısında ağır basan Fernando Muslera oldu... 36 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. İlk yarıda arka arkaya 36'da Michy Batshuayi'ye, 37'de Willian Arao'ya gol izni vermeyen Nando, ikinci yarıda Osayi Samuel'in çaprazdan vuruşunda da kalesine duvar ördü... Doksan dakikayı 5 kurtarışla tamamlayan Muslera'nın kaledeki üstün performansı takım arkadaşlarını da rahatlattı, kritik zafer geldi. Kaptan, maçtan sonra takımı orta sahada toplayarak 3 puanı kutladı.